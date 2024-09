Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park had geen toestemming voor gigantisch lichteffect

Het Duitse attractiepark Europa-Park heeft de opdracht gekregen om te stoppen met een bijzonder lichteffect. In de avondshow bij themahotel Colosseo werd een zogeheten skybeamer gebruikt: een zeer sterke schijnwerper met roterende lichtbundels richting de hemel.

De skybeamer ging aan tijdens de laatste vier minuten van het avondspektakel Colossal - 20 Jahre Colosseo. Het licht weerkaatste op nevel en wolken in de lucht. Daardoor was het zichtbaar op kilometers afstand. De goedkeuring ontbrak echter.

Er was nooit toestemming voor gevraagd aan de autoriteiten. Een buurtbewoner diende een klacht in vanwege lichtvervuiling in aangrenzende natuurgebieden. Daarop volgde een berisping vanuit de gemeente. Inmiddels wordt Colossal niet meer opgevoerd.