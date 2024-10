Efteling: Danse Macabre

Metalband Epica presenteert videoclip van Danse Macabre-nummer The Ghost in Me, opgenomen in de Efteling

De Nederlandse metalband Epica heeft een videoclip opgenomen in de Efteling. Het nieuwe nummer The Ghost in Me werd gebaseerd op de melodie van de bekende Danse Macabre. Nadat het lied afgelopen maand al live ten gehore werd gebracht, staat nu de volledige clip online.

Die duurt ruim vijfenhalve minuut. We zien een gezin dat een dagje naar de Efteling gaat en terechtkomt op het kerkhof van het Huyverwoud, waar Epica een eigen grafsteen kreeg. Uiteindelijk betreden de gasten de duistere kapel van de abdij van Danse Macabre. Daar brengen de muzikanten het nummer ten gehore.

Ook de zwevende viool komt terug. Later staat de band voor de deur van souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, omringd door vlammen. Verder zijn er beelden van enkele animatronics. Na de climax blijkt zangeres Simone Simons ogen te hebben in twee verschillende kleuren, net als de beruchte zwarte kat uit het verhaal achter de attractie.



Onvergetelijk

De Efteling noemt het "een onvergetelijk eerbetoon aan Danse Macabre". "Durf te dansen met de doden!", zegt Epica er zelf over. De band, die een mengeling van gothic en symfonische metal brengt, noemt het "een unieke samenwerking".



Het refrein gaat als volgt: "It's time to free the ghost in me. Possessed by this beautiful melody. Just come with me I’ll make you see. To dance with the dead is your destiny."



Koor

Epica bestaat uit Simone Simons, Mark Jansen, Coen Janssen, Rob van der Loo, Ariën van Weesenbeek en Isaac Delahaye. In het koor zaten Joost van den Broek, Jeroen Verheij, Floor-Anne van Vliet, Linda Janssen en Maaike Verhoeven. De clip werd geregisseerd door Martijn Bastiaans en Maurice Tromp.



Zangeres Simons treedt in de voetsporen van de Britse zangeres Kate Bush, die een videospecial opnam bij de opening van het Spookslot in 1978. De spookruïne heeft plaats moeten maken voor Danse Macabre. Volgende week opent de nieuwe attractie voor het grote publiek.