Disneyland Paris

Video: droneshow Disneyland Paris aangepast voor Halloween

De dagelijkse droneshow in Disneyland Paris staat de komende weken in het teken van Halloween. Tijdens Disney Halloween Festival, tot en met zondag 3 november, krijgen bezoekers een alternatieve versie van de Disney Electrical Sky Parade voorgeschoteld. Die eindigt met een griezelige finale.

Het grootste gedeelte van de show bleef onveranderd. De laatste minuten bevatten nu verwijzingen naar de Disney-slechteriken en spookhuis Phantom Manor, met behulp van lichtgevende drones. Toeschouwers zien onder meer hoe de façade van het landhuis opengaat, om vervolgens een rokende kandelaar te onthullen.

Een ander hoogtepunt is de bekende giftige appel uit Sneeuwwitje, gemaakt van drones. Het logo van de productie verschijnt dit keer niet in een cirkel, maar in de vorm van een spook. Enkele letters zakken uiteindelijk naar beneden, alsof een schurk ermee speelt.



Grim Grinning Ghosts

Ook de videoprojecties op het kasteel doen mee: daar zijn geesten en pompoenen zichtbaar. Op de achtergrond klinkt een speciale uitvoering van Phantom Manor-lied Grim Grinning Ghosts. Tijdens het kerstseizoen, van zaterdag 9 november tot en met maandag 5 januari, presenteert Disney opnieuw een aangepaste Sky Parade.