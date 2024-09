Efteling: Danse Macabre

Metalband Epica brengt eerbetoon aan Efteling-attractie Danse Macabre in nieuw nummer

De Efteling werkt samen met de Limburgse metalband Epica om de attractie Danse Macabre te promoten. Het nieuwe nummer The Ghost in Me, dat binnenkort verschijnt, is gebaseerd op de melodie van de iconische dodendans. Bovendien werd de bijbehorende videoclip opgenomen in en rond de attractie.

Daarmee trekt de Efteling een bijzondere parallel tussen het Spookslot, waar zangeres Kate Bush een videospecial opnam bij de opening in 1978. Bij Danse Macabre herhaalt de geschiedenis zich, maar dan met Nederlandse artiesten gespecialiseerd in gothic en symfonische metal.

The Ghost in Me werd gisteravond voor het eerst ten gehore gebracht tijdens het concert The Symphonic Synergy in de Amsterdamse concertzaal Afas Live, waar ook een Efteling-delegatie bij aanwezig was. Op de achtergrond waren al flarden van de videoclip te zien. Efteling-liefhebbers in het publiek herkenden direct decorelementen uit de attractie.



Erg trots

Het nummer volgt de melodie van Danse Macabre van componist Camille Saint-Saëns, met een nieuwe Engelstalige tekst. "We zijn erg trots op deze samenwerking", vertelt een woordvoerster van de Efteling aan Looopings. "Het thema van Danse Macabre is een perfect match met de sfeer van de muziek van Epica."



De band produceerde het nummer zelf, in volledige afstemming met de Efteling. "Het is een eerbetoon aan zowel het oude Spookslot als het nieuwe Danse Macabre én natuurlijk het originele muziekstuk." De videoclip komt online op donderdag 24 oktober, een week vóór de officiële opening van de attractie.