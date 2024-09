Disneyland Paris

Disneyland Paris zet showmuziek van A Million Splashes of Colour online

De soundtrack van de vrolijke Disney-show A Million Splashes of Colour is nu online te beluisteren. Disneyland Paris heeft vandaag drie nummers uit de dansvoorstelling gepubliceerd op Spotify, Apple Music en andere streamingplatforms. In totaal gaat het om ruim tien minuten aan muziek.

De tracks heten The Future's Starting Right Now, Un Million d'Histoires en A Million Stories. A Million Splashes of Colour wordt sinds februari 2024 meermaals per dag vertoond, als de opvolger van Dream and Shine Brighter uit 2022 en 2023.

De huidige productie, met een medley van maar liefst dertig Disney-liedjes, is nog te zien tot en met maandag 30 september. Een dag later start Disney Halloween Festival, met de parade Mickey's Halloween Celebration.