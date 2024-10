Kinderpretpark Julianatoren

Video: Halloween in Julianatoren dit jaar met Heksenbos

Wie dit najaar Halloween viert in het Apeldoornse pretpark Julianatoren, kan voor het eerst wandelen over Julia's Heksenpad in het Heksenbos. Daar ontdekken bezoekers dat er een tekort is aan heksen. Kinderen worden opgeroepen om te helpen door proeven te doorstaan om een heksendiploma te halen.

Het Heksenbos bevindt zich aan de rand van het park, waar in september nog dinosaurussen stonden. In het overdekte theater speelt De Grote Spookshow, waarin mascottes Meneer Kaasgaaf, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia voorbereidingen treffen voor een halloweenfeest. De spoken van Kasteel Griezelstijn dreigen roet in het eten te gooien.

Ook de figuren Dino en Dina kregen een eigen halloweenshow, waarin ze met blokken een spookhuis proberen te bouwen. De rest van het entertainmentprogramma bestaat uit een openingsmoment, Jul's Griezelfeest, Julia's Halloween Dansles, meet-and-greets en een uitzwaaifeest.



Beetje griezelig

Het halloweenseizoen duurt van vrijdag 4 oktober tot en met zondag 3 november. Kinderen hoeven niet te vrezen voor gruwelijke taferelen: Julianatoren belooft dat het park hooguit "een héél klein beetje griezelig" wordt. Een promotiefilmpje laat zien wat bezoekers kunnen verwachten.