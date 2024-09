Kermis

Kermiskraam gestolen uit Apeldoorn: 10.000 euro beloning voor gouden tip

Een Nederlandse kermisexploitant looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar een verdwenen kraam. In Apeldoorn werd deze week een wagen met het kermisspel Schnapp den Teddy gestolen. Dat gebeurde op de Nagelpoelweg, tussen dinsdagavond en woensdagochtend.

Bij Schnapp den Teddy proberen kermisbezoekers een grote knuffel te pakken te krijgen door op het juiste moment een touwtje door te knippen. Het concept wordt ook wel Pink Date genoemd. Op Facebook roept kermisondernemer Dicky van Griensven iedereen op om uit te kijken naar zijn wagen met kenteken WJ-HG-58.

"Beloning 10.000 euro voor diegene die de gouden tip heeft, mag ook anoniem", schrijft Van Griensven. "Alle aanwijzingen of tips zijn zeker welkom." Uit beelden van verkeerscamera's blijkt dat de combinatie in de nacht van dinsdag op woensdag snelweg A50 op is gereden, richting Arnhem.