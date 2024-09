Speelpark Sprookjeshof

Ook dino-event in Drents pretpark Sprookjeshof

Steeds meer attractieparken en dierentuinen grijpen de herfstperiode aan voor een dino-event. Speelpark Sprookjeshof in Zuidlaren kan aan dat rijtje toegevoegd worden. Tot en met zondag 3 november vinden in het Drentse pretpark de Dino Weken plaats, met de dinosaurussen van de bekende expositie World of Dinos.

Voor het bewonderen van de dino's hoeft niet bijbetaald te worden. "Het is puur om onze gasten wat extra's te bieden", vertelt een woordvoerder. Er staan borden naast met informatie over de verschillende soorten. Ook is er een speurtocht voor kinderen.

Sprookjeshof werd in 2023 overgenomen door een nieuwe eigenaar. De afgelopen vijftien maanden is gewerkt aan het renoveren en vernieuwen van het park. Onlangs opende het eerste gedeelte van een opgeknapt pannenkoekenhuis, in thema.



Grote stap

Een woordvoerder noemt dat tegenover Looopings "een grote stap". "Het laat duidelijk zien welke kant we op gaan met het park: met duurzame materialen en bijzondere vormgeving een unieke ervaring creëren." Er zijn inmiddels ook al enkele nieuwe toestellen geplaatst.