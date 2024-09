Nieuws

Twee Nederlandse pretparkbedrijven kondigen partnerschap aan

Twee grote Nederlandse namen uit de pretparkwereld gaan een langdurige samenwerking met elkaar aan. Momentum Leisure, het bedrijf dat in Oost-Europa verschillende attractieparken bouwt en runt, slaat de handen ineen met de Leisure Expert Group. Dat maken beide Amsterdamse firma's morgen officieel bekend.

Momentum Leisure exploiteert momenteel drie parken in Polen: Majaland Kownaty, Majaland Warsaw en Majaland Gdansk. Er zijn plannen om de komende jaren verder uit breiden in Polen én Roemenië. Voor toekomstige activiteiten zal men aankloppen bij de Leisure Expert Group, gespecialiseerd in het ontwerpen van attracties en andere belevingen.

De bedrijven spreken over "een partnerschap voor de lange termijn, voor het ontwerp van meerdere recreatieparken". Het eerstvolgende grote Momentum-project wordt de realisatie van een vierde park in het Zuid-Poolse Gliwice. Daarvoor zal de Leisure Expert Group de hoofddesigner zijn.



Wouter Dekkers

Bij Momentum Leisure staat algemeen directeur Wouter Dekkers aan het roer, de Leisure Expert Group wordt geleid door Marjolein van de Stolpe. Laatstgenoemde partij werkte de afgelopen jaren bijvoorbeeld voor de Efteling, Walibi Holland, Attractie- en Vakantiepark Slagharen en Movie Park Germany.



Ook Europa-Park, Djurs Sommerland en Paultons Park behoren tot de klantenkring. Van de Stolpe zegt zich te verheugen om aan de slag te gaan met bekende merken uit haar kindertijd, zoals De Smurfen.



Nickelodeon

Eerder dit jaar sloot Momentum Leisure al een overeenkomst met entertainmentreus Paramount voor het gebruik van Nickelodeon-personages in de verschillende parken. Daarvoor is een exclusief contract gesloten voor de regio Centraal-Europa.