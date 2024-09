Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen start met Too Good To Go: donuts voor gereduceerd tarief

Attractie- en Vakantiepark Slagharen lanceert vandaag een concept om voedselverspilling tegen te gaan. Onder de noemer Too Good To Go kunnen bezoekers voortaan tussen 16.00 en 17.00 uur een verrassingspakket met donuts ophalen, voor een gereduceerde prijs.

Op die manier wil het Overijsselse pretpark voorkomen dat er onnodig producten worden weggegooid. De pakketten, bestaand uit zes donuts, zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij donutshop Dunkin' in de Main Street. Ze kosten 8 euro per stuk.

Wie interesse heeft, wordt doorverwezen naar de Too Good To Go-app. "Het initiatief is bedoeld om etenswaren te redden die bijna over de houdbaarheidsdatum gaan", meldt een woordvoerder. Nu zijn er alleen nog donuts beschikbaar. Mogelijk wordt het concept later geïmplementeerd bij meer horecalocaties.



Eerste in Nederland

De voorlichter benadrukt dat Slagharen het eerste attractiepark in Nederland is dat in zee gaat met Too Good To Go. Wereldwijd heeft het platform zo'n honderd miljoen geregistreerde gebruikers. Zusterpark Movie Park in Duitsland kwam vorig jaar al met een soortgelijk initiatief.