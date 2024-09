Efteling

Video: Efteling-lakei O.J. Punctuel levert commentaar bij Te Land, Ter Zee En In De Lucht

De Efteling heeft niemand minder dan Symbolica-lakei O.J. Punctuel commentaar laten leveren bij beelden van Te Land, Ter Zee En In De Lucht. In het tv-programma op RTL 4 wordt de voice-over verzorgd door Edwin Evers, maar voor een speciaal filmpje op social media werd het Efteling-personage opgetrommeld.

O.J. Punctuel is de strenge secretaris protocollair die een bezoek aan het Paleis der Fantasie normaal gesproken in goede banen probeert te leiden. Dit keer voorzag hij enkele shots uit het amusementsprogramma van snedige analyses. De Efteling maakte een compilatie van teams die zich lieten inspireren door Efteling-taferelen.

Zo komen Draak Lichtgeraakt en de Fakir voorbij. Deelnemers in de stijl van Vogel Rok missen de bel volledig. "Ongeheurd zonde", luidt de conclusie. Van Max & Moritz heeft Punctuel naar eigen zeggen geen hoge pet op. "En terecht, blijkt nu." Verder zien we Jokie uit Carnaval Festival ten onder gaan. "Daar dook-ie, onze Jokie."



Hopsakee

Een ander vrolijk team haalt de eindstreep eveneens niet. "Taa tata tatata, hopsakee, met je giechel op de gele loper." De laatste aflevering van Te Land, Ter Zee En In De Lucht komt zaterdagavond op de buis. Ondertussen worden voorbereidingen getroffen voor een wintereditie.