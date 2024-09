Nieuws

Meer Nederlandse pret- en dierenparken zetten statiegeldautomaat neer

Statiegeldautomaten duiken op in steeds meer Nederlandse attractieparken en dierentuinen. Eerder verschenen de automaten, bedoeld voor blikjes en petflessen, al in de Efteling, Walibi Holland, Madurodam en Diergaarde Blijdorp. Aan die lijst zijn nu acht locaties toegevoegd.

Ook bezoekers van Kinderpretpark Julianatoren, Plopsa Indoor Coevorden, BillyBird Hemelrijk, Linnaeushof, Amusementspark Tivoli, GaiaZoo, Attractiepark DippieDoe en Landgoed Nienoord kunnen hun lege verpakkingen nu in zo'n automaat verlaten. Ze krijgen het statiegeld dan terug via de Tikkie-app of een bonnetje.

Het is ook mogelijk om het bedrag te doneren aan een goed doel. Bij een aantal locaties kunnen naast flesjes en blikjes ook speciale statiegeldbekers van de parken zelf worden ingeleverd. In de Efteling zorgt dat regelmatig voor problemen: automaten herkennen de lege koffiebekers vaak niet.



Vrijwillig

Organisatie Statiegeld Nederland benadrukt hoe eenvoudig het is om een vrijwillig inleverpunt te worden. "Met slechts 1 vierkante meter beschikbare ruimte, een stopcontact en iemand die de volle zakken verwisselt en de automaat schoonhoudt, is het zo geregeld", beweert directeur Jeroen Hillen.