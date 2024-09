Hansa-Park

Hansa-Park kondigt nieuwe attractie aan én geeft update over mysterieus project

Het Duitse pretpark Hansa-Park wil nog steeds niet onthullen wat er gebouwd wordt in het entreegebied. De afgelopen maanden verscheen daar een gigantisch bouwwerk, gebaseerd op een Portugees paleis. Inmiddels is de ruwbouw van het zogeheten Palacio de Braga voltooid.

De bestratingswerkzaamheden in de omgeving zijn momenteel in volle gang. Wat we van de toevoeging kunnen verwachten, blijft gissen. Ondertussen onthult Hansa-Park wel andere toekomstplannen. In 2025 opent elders in het park een nieuwe kinderattractie, namelijk een draaiend schommelschip met de naam Einars Fjordfahrt.

De attractie vervangt speelboot Niña in themagebied Wikingerland. Broer en zus Einar en Elin zijn personages uit Vikingverhalen. Laatstgenoemde krijgt ook haar eigen attractie: de kleine vrijevaltoren Odins Luftreise heet vanaf volgend jaar Elins Luftreise. Verder wordt de variétéshow in theater Arena del Mar voorzien van een grote led-achterwand.



Botsauto's

In het Britse themadeel Bezauberndes Britannien voert Hansa-Park komende winter eveneens verschillende verbeteringen door. Zo realiseert men een nieuw terras tegenover achtbaan Royal Scotsman. Ook krijgen de botsauto's een nieuw thema en een andere naam: 1903 Somerset Traffic. Daarnaast ondergaat het servicecentrum van het park een renovatie.