Madurodam

Madurodam gaat attracties bouwen: directeur onthult details over nieuwe darkride

In Madurodam wordt hard gewerkt aan een nieuwe darkride: voor het eerst gaan bezoekers van het Haagse themapark een ritje maken langs decors, in een overdekte attractie. Directeur Sander Gielen licht in een aflevering van de Looopings Podcast een tipje van de sluier op. Hij vertelt wat het publiek kan verwachten van de bijzondere toevoeging.

In plaats van miniaturen ligt de focus van Madurodam tegenwoordig op overdekte belevingen. De afgelopen jaren openden al verschillende walkthrough-ervaringen en een simulator. In 2025 gaat men nog een stapje verder door een trackless darkride te realiseren. Daarvoor wordt samengewerkt met ETF Ride Systems, bekend van bijvoorbeeld Symbolica uit de Efteling.

De darkride gaat fysieke decors combineren met films, aldus Gielen. Het idee is dat bezoekers dezelfde ruimtes meerdere keren kunnen beleven met een andere invulling. Aan het project werken onder meer Bastiaan de Bruijn en Peter Koppelmans mee, voormalig ontwerpcoördinatoren van de Efteling. De openingsdatum staat al vast.



Tango

De werktitel luidt Tango. In de podcast legt de directeur uit waar die term vandaan komt. Het zorgde voor enige verwarring en paniek bij buurtbewoners, die via Google op een sensationele kermisattractie stuitten met dezelfde naam. Zij hoeven niet te vrezen, want zo'n apparaat komt uiteraard níet naar Madurodam.



In de aflevering wordt ook stilgestaan bij de toekomst van de miniatuurstad. Een kolencentrale moest onlangs het veld ruimen. Daarvoor in de plaats kwam een nieuw Rotterdams gedeelte. Het zorgt voor uitdagingen op het gebied van marketing. Hoe gaat Madurodam ervoor zorgen dat Nederlanders het park in de toekomst niet alleen associëren met kleine huisjes, maar ook met echte attracties?