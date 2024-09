Walibi Holland

Nu gaat het hard: bouw van single-rail coaster Walibi Holland neemt vlucht

De bouw van een nieuwe achtbaan in Walibi Holland vordert razendsnel. Afgelopen maand werden de eerste blauwe en groene baandelen van een dubbele single-rail coaster gespot op het bouwterrein. Begin deze maand begon het pretpark met de montage. Inmiddels staat een aanzienlijk deel van de track overeind.

Walibi is tot vrijdag gesloten, maar dankzij exclusieve beelden van de bouwplaats kunnen we de ontwikkelingen toch volgen. De nieuwe coaster van fabrikant Rocky Mountain Construction bestaat uit een groene rail met inversies en een blauwe rail voor families. Samen golven ze door het landschap heen.

Eén van de meest spectaculaire delen van de attractie staat ook al overeind: beide treinen vliegen straks rakelings over elkaar heen, terwijl de groene trein ondersteboven hangt. Op dat moment kunnen de passagiers van beide treinen elkaar bijna aanraken.



Heftigere sensatie

"Je vertrekt gelijktijdig en komt gelijktijdig aan en onderweg kun je elkaar bijna aanraken", zei directrice Mascha Taminiau daar eerder al over. "De ene baan is voor de mensen die hem rustig willen proberen. De andere zorgt voor een heftigere sensatie." In het voorjaar van 2025 vindt de opening plaats.



Een naam is nog niet bekendgemaakt. Walibi Holland communiceert sowieso nauwelijks over het project. Op 1 juli verscheen voor het laatst een TikTok-video waarin de achtbaan werd genoemd, op 2 juli een YouTube-filmpje. Daarna bleef het stil. Op de officiële Facebook- en Instagram-pagina's van het pretpark is de miljoeneninvestering zelfs nog nooit vermeld.