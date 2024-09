Pairi Daiza

Rookverbod in dierentuin centraal in sketch van satirisch programma

Een bekend satirisch tv-programma in Vlaanderen heeft zich gestort op het rookverbod in dierentuin Pairi Daiza. Bezoekers van het populaire dierenpark mogen sinds deze week alleen nog roken in aparte zones. Daar besloot tv-show De Ideale Wereld op in te spelen in een sketch.

In het filmpje is te zien hoe een extreme kettingroker zichzelf moet aanpassen vanwege de nieuwe regel. "Wij rokers worden altijd gepest", klinkt het met de rokersstem van de verslaafde. Vervolgens gaat hij kijken bij een dromedaris, die hij nog herkent van pakjes Camel.

Als er een uur geen sigaret is opgestoken, gaat het beter: de roker krijgt zijn reukvermogen terug. "Beetje jammer dat het eerste wat ik rook in 32 jaar de geur van verse olifantenkak was, maar toch." Het gelukzalige gevoel blijkt uiteindelijk van korte duur.



Medewerking

De sketch is terug te kijken via het YouTube-kanaal van De Ideale Wereld. Opvallend genoeg heeft Pairi Daiza medewerking verleend aan de video: de makers mochten gewoon filmen in het park.



Eerder nam het programma onder meer de Efteling, Plopsaland en Zoo Planckendael op de hak.