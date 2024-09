Attractiepark Rotterdam

Video: een exclusief kijkje op de bouwplaats van Attractiepark Rotterdam

Hoe gaat het met de vorderingen in Attractiepark Rotterdam? Aan het toekomstige pretpark in Rotterdam-Zuid wordt al twaalf jaar gewerkt. Looopings kreeg deze week een uitgebreide rondleiding over het terrein. In een videoreportage van bijna zeven minuten is te zien dat verschillende attracties inmiddels eindelijk overeind staan.

De absolute blikvanger is een tientallen meters hoog reuzenrad, afkomstig uit Walibi Belgium. Binnenkort worden de gondels gemonteerd. Uit Walibi Holland nam parkeigenaar Hennie van der Most een schommelschip over. De familieattractie werd omgedoopt tot Storm. Verder zien we een gele disk'o: een gebogen rail waar een draaiende schijf overheen zal slingeren.

Vanuit een bistro en een conferentiezaal hebben bezoekers straks een sensationeel uitzicht over de Maas. Ook is er een entertainmentruimte in maritieme sferen, met activiteiten die apart geboekt kunnen worden: bowlingbanen, minigolf, een lasergame, een schietkraam, een grote escape room en een bar.



Schaatsbaan

Aan een klassieke rollercoaster wordt op dit moment gewerkt. Later arriveren ook onder meer een zweefmolen en een top spin. De rest van het attractieaanbod bestaat bijvoorbeeld uit een speelplaats in dinothema, een schaatsbaan en botauto's.



Tijdens een tweede fase wil men twee grote simulatoren in gebruik nemen, afkomstig uit het Duitse Space Park Bremen. Het idee is om daarin films te gaan draaien over de stad Rotterdam. In de Kathedraal van Zuid, zoals het hoofdgebouw wordt genoemd, wordt een enorme theaterzaal gerealiseerd.



Dinnershows

Die ruimte kan overdag gebruikt worden voor bijvoorbeeld 3D-films en 's avonds voor dinnershows. Er zijn ook plannen om een waterorgel toe te voegen. Daarnaast gaat het bouwwerk een groot speelgebied voor kinderen en een overdekte camping huisvesten.



Bijzonder is dat ondernemer Van der Most alle onderdelen gerecycled heeft. In de loop der jaren nam hij regelmatig de inboedel over van andere ondernemingen, waaronder een casino in Venlo, de theatertour van André Rieu en een failliete sportschool. Die zaken komen nu goed van pas.



Speelstad Oranje

Ook vanuit het gesloten Drentse pretpark Speelstad Oranje - ook eigendom van Van der Most - zijn spullen naar Rotterdam gekomen. Het gaat niet alleen om tweedehands attracties: ook onder meer vloerbedekking, trappen, hekken en decoraties zijn na een grondige opknapbeurt hergebruikt.