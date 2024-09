Attractiepark Rotterdam

Video: het spookhuis van Attractiepark Rotterdam is al af

De opening van Attractiepark Rotterdam laat nog even op zich wachten, maar sommige attracties in het nieuwe pretpark zijn al wel af. Zo is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een loopspookhuis, de zogenoemde Spookkelder. Bezoekers komen straks via een lift terecht in een griezelige, duistere wereld.

Het is de bedoeling dat een gids hen door allerlei onheilspellende kamers leidt, vol angstaanjagende bewoners. Voor de schrikeffecten wordt gebruikgemaakt van sensoren en animatronics. Een video van Looopings brengt een deel van de beleving in beeld, als voorproefje.

Parkeigenaar Hennie van der Most nam veel decorstukken over van andere partijen. Zo is een scène met een gangenstelsel en grafkisten oorspronkelijk gecreëerd voor de film Spion van Oranje (2009), een actiekomedie met Paul de Leeuw. Daar fungeerde het tafereel als de grafkelder van de Oranjes.



Bobbejaanland

De Spookkelder is een creatie van Del Dracco Entertainment, het bedrijf van Cintia del Mastro. Zij is sinds enkele jaren actief voor Attractiepark Rotterdam als projectmanager. Del Dracco werkte eerder aan spookhuizen als Alice in Horrorland, Welp en Nightmare Motel in Bobbejaanland en Hostel in Movie Park Germany.