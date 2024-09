Attractiepark Rotterdam

Video: oude attractie uit Land van Ooit opgebouwd in Rotterdam

Een nieuw pretpark in Rotterdam zorgt voor een feest der herkenning voor fans van Het Land van Ooit. Attractiepark Rotterdam heeft een oude computergestuurde poppenshow uit het verdwenen Brabantse ridderpark overgenomen. De animatronicvoorstelling Oram Doram Doridam komt binnenkort opnieuw tot leven, met een nieuw verhaal.

Eigenaar Hennie van der Most reserveerde daarvoor een ruimte in zijn nieuwe park. Het theatertje kreeg de naam Weltevreden. Dat Van der Most de poppenshow uit Het Land van Ooit had overgenomen, kwam al meer dan zeven jaar geleden naar buiten. Toen werd 2018 genoemd als openingsjaar.

Over de Ooit-voorstelling bleef het de afgelopen jaren stil. Nu zijn er beelden van de huidige situatie. Daarop is te zien dat sommige poppen zijn voorzien van andere kleding en pruiken. "Vanwege de ouderdom waren kleine aanpassingen noodzakelijk", legt een woordvoerder uit. Looopings kreeg afgelopen week een rondleiding op de bouwplaats.



Voorjaar 2025

Vanwege een reeks vertragingen is Attractiepark Rotterdam nog steeds niet toegankelijk. Op dit moment wordt gerekend op een opening in het voorjaar van 2025. Het is dan ruim zeventien jaar geleden dat Oram Doram Doridam voor het laatst aan publiek werd vertoond.



Het Land van Ooit sloot in november 2007 vanwege een faillissement. In maart 2008 bracht een veiling van drieduizend items uit het themapark in Drunen ongeveer 750.000 euro op. De schuld bedroeg ruim 2 miljoen euro.