Avonturenpark Hellendoorn

Foto's: binnenkijken in het nieuwe spookhuis van Avonturenpark Hellendoorn

Aan de rand van Avonturenpark Hellendoorn wordt gewerkt aan een gloednieuw spookhuis: Château Cristal. Tijdens halloween-evenement Screams huisvest het landhuis van de interactieve darkride Discovery Club een duistere wandeling vol griezels. Looopings kan als eerste een deel van de decors laten zien.

Met Château Cristal wordt voortgeborduurd op het achtergrondverhaal van de Discovery Club, waar de voorwerpen in de kelder van Professor NulNix tot leven komen. In het haunted house breekt volgens Hellendoorn de hel los als de vervloekte dochter van de professor opstaat uit de dood en op jacht gaat naar nieuwe slachtoffers.

De wandelroute leidt bezoekers door het station van de Discovery Club. Ze dragen een interactieve lantaarn van leverancier Haunted Lantern, onder meer bekend van Walibi-spookhuis Urban Explhorror (2023) en Final Stop in Movie Park Germany (2023). Er geldt een adviesleeftijd van 16 jaar en ouder.



Soundtrack

In het decor zijn enkele knipogen naar Hellendoorn verwerkt. Zo verwijst een kaartje met "Van den Berg" naar de oprichters van het park. Voor de soundtrack wordt een beroep gedaan op Audiogazer, de Duitse firma van voormalig IMAscore-componist Andreas Kübler.



Tickets kosten 7,50 euro. Overdag is Château Cristal al geopend als Château Lumière, bedoeld voor gezinnen met kinderen. De andere Screams-spookhuizen heten Death Lab: The Mortuary (6 euro), Horror Hotel: Wedding Night (6 euro) en Witch House (6 euro). Een vip-pas om de rijen bij de vier spookhuizen over te slaan, kost 49,50 euro.



Scare zones

Verder zijn er de vijf scare zones Bloody Forest, Death Street, Pirates Bay, Dragon Fear en Freak Circus. In de laatstgenoemde zone bevindt zich een klein spookhuis, dat gratis toegankelijk is. Screams vindt plaats op vier zaterdagen: 12, 19 en 26 oktober en 2 november.