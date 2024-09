Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Fries attractiepark opent voor het eerst spookhuis met acteurs: Circus Bizar

Het Friese pretpark Duinen Zathe pakt Halloween grootser aan dan gedacht. Tijdens een nieuw halloween-evenement wordt gezorgd voor een loopspookhuis met acteurs. Bezoekers van de Halloween Griezeldagen in oktober en november kunnen een kijkje nemen in Circus Bizar.

Daarvoor wordt samengewerkt met entertainmentbedrijf Van 't Ende Producties. Volgens het achtergrondverhaal staat in het mysterieuze bos van mascotte Spur de Rups een betoverend circus, dat gerund wordt door de sinistere Victor van Vrees.

"Stap binnen in een wereld die nét iets spannender is dan je denkt...", aldus Duinen Zathe. In een promotiefilmpje komen camerabeelden van speelruimte Kinderland voorbij. De Halloween Griezeldagen zijn bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Eerder werd al een interactieve lasergame aangekondigd.