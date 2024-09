Efteling

Nog meer afvalscheiding in de Efteling: drie vuilnisbakken naast elkaar

Efteling-bezoekers moeten goed opletten als ze hun afval weggooien. Bij het Carrouselpaleis in parkdeel Marerijk is deze week een extra vuilnisbak neergezet. Er staan nu drie verschillende bakken naast elkaar, elk met een ander doel. Het gaat om een pilot.

Dat vertelt een woordvoerster aan Looopings. Vooralsnog is dit de enige plek in het park waar gewerkt wordt met drie bakken. Naast een reguliere bak voor restafval en een bak voor blikjes en plastic flesjes kwam er een aparte container voor plastic en drankkartons.

"Hiermee willen we kijken wat afval scheiden oplevert en of gasten de juiste bak weten te vinden", aldus de voorlichtster. De test duurt nog tot eind volgende maand: begin november gaat de extra bak weer weg.



Disneyland

In Disneyland Paris worden bezoekers al langer aangespoord om hun afval minutieus te scheiden. Daar werkt men bij horecalocaties tegenwoordig met maar liefst vijf verschillende vakken.