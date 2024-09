Pairi Daiza

Recordaantal Nederlandse bezoekers voor Belgische dierentuin: 'Spectaculaire stijging'

Nederlanders weten de grote Belgische dierentuin Pairi Daiza steeds beter te vinden. Het dierenpark in Wallonië zag het aantal Nederlandse bezoekers in juli stijgen van 1 procent in 2023 naar 7,4 procent dit jaar. In augustus bedroeg het percentage Nederlanders zelfs 11,3 procent.

Dat is een record, meldt Pairi Daiza in een persbericht. De bestemming lanceerde deze zomer voor het eerst een online reclamecampagne in ons land. Daarnaast komt de dierentuin op de Nederlandse tv: Net5 zendt het programma Een Dag in de Dierentuin: Expeditie Pairi Daiza uit.

Kennelijk hebben die initiatieven hun vruchten afgeworpen. "Een gerichte online campagne door Red Online Marketing droeg bij aan de groei", beweert de Nederlandse marketingpartner. "We hadden uiteraard wel verwacht dat ons kwaliteitsniveau aan zou slaan bij Nederlandse bezoekers, maar we zijn zeer blij met deze spectaculaire stijging", vult een woordvoerder van Pairi Daiza aan.



Budget verhogen

"We zagen de ticketverkoop vanuit Nederland in juli al snel stijgen en besloten het budget voor de testfase in augustus te verhogen." Pairi Daiza is de best bezochte dierentuin van de Benelux. Vorig jaar werd een bezoekersrecord gebroken, met 2,3 miljoen gasten op de teller. Mogelijk gaat het park daar in 2024 overheen.