Efteling: Danse Macabre

Al weken problemen bij toiletten Danse Macabre in de Efteling

De Efteling ondervindt hardnekkige problemen bij de toiletten van Danse Macabre. Een deel van het vorig jaar geopende toiletgebouw De Laetste Hoop is al wekenlang afgesloten. Bezoekers kunnen geen gebruikmaken van een ruimte met urinoirs.

Er staat al meer dan drie weken een dranghek met kapotte stickers erop. "Dit toilet is tijdelijk buiten gebruik", valt er te lezen. Voor wie dat nog niet duidelijk genoeg is, werden de plasbakken ook afgesloten met twee gekruiste vloermoppen waar een sticker op geplakt is.

De mannentoiletten spoelen niet goed door, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer het euvel verholpen kan worden. Eind volgende maand wordt het een stuk drukker in De Laetste Hoop; dan gaat Danse Macabre open voor publiek.