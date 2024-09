Movie Park Germany

Nieuw Movie Park-spookhuis A Quiet Place niet op tijd open

Movie Park Germany krijgt het nieuwe spookhuis A Quiet Place, gebaseerd op de gelijknamige horrorfilm, niet op tijd af. Het Duitse pretpark presenteert komend najaar het grootste overdekte haunted house van Europa, als hoogtepunt van het jaarlijkse Halloween Horror Festival. Bij de start van het evenement is A Quiet Place echter nog dicht.

Dat heeft Movie Park vandaag bekendgemaakt. Het halloweenfestival gaat van start op zaterdag 28 september. Tijdens het eerste weekend zal het nieuwe spookhuis niet toegankelijk zijn. Pas een week later kunnen bezoekers de beleving ontdekken. De officiële opening van A Quiet Place vindt plaats op donderdag 3 oktober.

Voor het project werkt Movie Park samen met filmmaatschappij Paramount Pictures. In een persbericht wordt gesproken over het onthullen van het "best bewaarde geheim" van Movie Park, maar Looopings maakte er afgelopen maandag al melding van. Vandaag volgde de officiële bevestiging.



Gemene wezens

De aankondiging heeft opvallend lang op zich laten wachten: het evenement start al over anderhalve week. Men belooft een "intense ervaring" waarin bezoekers terechtkomen in verschillende bekende filmscènes. Ze moeten hun weg zien te vinden tussen "gemene wezens, onheilspellende omgevingen en stille passages".



In samenwerking met partners IMAmotion en IMAscore realiseert Movie Park acht scènes gebaseerd op de eerste twee delen van de A Quiet Place-franchise, waaronder de supermarkt, het bos en de silo. Er wordt gebruikgemaakt van authentieke geluidseffecten uit de films.



Ruimere ruimtes

"Terwijl spookhuizen vaak gebaseerd zijn op smalle en kronkelende gangen, zullen ruimere ruimtes ook bijdragen aan de zeer speciale filmachtige sfeer", aldus Movie Park. Tickets zijn vanaf vandaag online verkrijgbaar voor 12 euro per persoon.