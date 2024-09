Nieuws

Veiling op Amsterdamse pretparkbeurs met bijzondere items en exclusieve uitjes

Bezoekers van pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Amsterdam kunnen volgende week meedoen aan een speciale veiling. Op woensdag 25 september om 16:30 uur vindt in de RAI Amsterdam een veiling plaats met enkele bijzondere items, verstrekt door bijvoorbeeld de Efteling, Toverland, Europa-Park, Walibi Belgium en Parc Astérix.

Zo kan er geboden worden op een vip-arrangement in de Efteling, met vier tickets om een wachtrij over te slaan, een overnachting voor vier personen in het nieuwe Efteling Grand Hotel en een exclusieve rondleiding door de darkride Symbolica. Toverland regelt vier tickets en een klim naar de top van wing coaster Fenix, op 40 meter hoogte.

Het is ook mogelijk om te bieden op vier tickets voor de opening van de nieuwe Smurfen-darkride in Holiday Park Germany, inclusief een tour achter de schermen. Parc Astérix zorgt eveneens voor toegang tot de opening van een nieuwe attractie in 2025: een spinning coaster, met een overnachting in een themahotel en een ontbijt.



Ferrari Land

PortAventura World in Spanje veilt niet alleen een overnachting voor twee personen, maar ook voorrangstickets voor PortAventura Park en Ferrari Land, een vip-tour bij achtbaan Uncharted, een vip-tour bij spookhuis Hysteria in Boothill en een vip-tour in Gran Teatro Imperial, met de optie om de show achter de schermen te bekijken.



Walibi Belgium verwelkomt een veilingwinnaar volgend jaar bij de opening van de nieuwe familieachtbaan in themagebied Dock World. Six Flags Qiddiya City in Saoedi-Arabië laat iemand achter de schermen meekijken bij Falcons Flight: de snelste, hoogste en langste achtbaan ter wereld.



Diner met directeur

Het Zweedse pretpark Liseberg veilt een diner met directeur Andreas Andersen. De Europese tak van IAAPA biedt vier medewerkers aan die een dag klusjes komen doen. Verder zijn er items verzorgd door Europa-Park in Duitsland en Pleasure Beach Resort en Blackgang Chine in het Verenigd Koninkrijk.



Op de officiële site van de brancheorganisatie staat de volledige lijst. De veiling is gratis toegankelijk voor iedereen met toegang tot de beursvloer. Het initiatief heet IAAPA Foundation Charity For Future Talent. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel: het opleiden van jonge professionals in de attractiebranche.