Natura Artis Magistra

Partij voor de Dieren vergelijkt dieren in Artis met tentoonstellen van Congolezen: 'Zeer onwetend'

De Partij voor de Dieren in Amsterdam ziet overeenkomsten tussen dierentuin Artis en het tentoonstellen van mensen in de jaren vijftig. Dat leidde gisteren tot een emotioneel debat in de Amsterdamse gemeenteraad. Volgens de dierenpartij kan Artis beter getransformeerd worden tot een stadspark zonder dieren.

In een voorstel is een passage opgenomen waarin het dierenpark vergeleken wordt met racistische volkerenshows uit het verleden. "In 1958 was er in België nog een mensentuin waarin Congoleze mensen als museumstuk werden gepresenteerd", schrijft de Partij voor de Dieren (PvdD).

"De indiener van dit initiatiefvoorstel ziet een sterke overeenkomst tussen de vroegere human zoos en de dierentuinen van nu: de dominante mens die zichzelf het recht geeft om te besluiten over het dienend lot van andere levende wezens." Het zorgde voor woede bij raadslid Carla Kabamba van Lijst Kabamba, die zelf een Congolese afkomst heeft.



Mensonterend

De politica reageerde laaiend toen ze begreep dat het leed van haar voorouders vergeleken wordt met de manier waarop Artis dieren verzorgt. Kabamba noemde de opmerkingen "op zijn zachtst gezegd zeer onwetend en op zijn hardst gezegd compleet mensonterend", met tranen in haar ogen.



PvdD-fractievoorzitter Anke Bakker bood haar excuses aan voor de ontstane commotie, maar ze weigerde de passage over mensentuinen uit haar voorstel te halen. De partij vindt het onacceptabel dat honderden diersoorten worden gehouden op een terrein waar ze hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen, terwijl ze jaarlijks door ruim een miljoen mensen worden bekeken.



Hologrammen

Daarom moet Artis de dieren op termijn vervangen door virtual reality, hologrammen en interactieve installaties, aldus de PvdD. Over dat plan wordt binnenkort gestemd, maar nu is al duidelijk dat er geen meerderheid voor zal zijn. Het dierenpark kan voorlopig dus gewoon doorgaan met het verwezenlijken van de ambitieuze toekomstplannen.