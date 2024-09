Wildlands Adventure Zoo Emmen

Tv-shows vanuit dierentuin Wildlands op losse schroeven

Er bestaat veel onzekerheid over twee grote tv-projecten in Wildlands Adventure Zoo Emmen. Het Drentse dierenpark had het decor moeten worden van Het Echte Leven in de Dierentuin (NTR) en Animal Crackers (Omroep Max). In beide gevallen is het echter nog maar de vraag of de uitzendingen doorgaan.

Voor Het Echte Leven in de Dierentuin zouden in de zomer van 2023 opnames plaatsvinden in Wildlands. Daarvoor was een subsidietrucje bedacht: omdat een programma op de publieke omroep niet gefinancierd mag worden door een commerciële partij, zou de gemeente Emmen optreden als sponsor. Dat is de eigenaar van Wildlands.

De opnames zijn echter nooit doorgegaan, meldt Dagblad van het Noorden: de subsidietruc om de mediawet te omzeilen, is van tafel. Het meest recente seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin stond in het teken van concurrenten Diergaarde Blijdorp en Ouwehands Dierenpark. Of er nog in Emmen gefilmd gaat worden, is onduidelijk.



André van Duin

Daarover lopen nog gesprekken tussen het dierenpark en producent I Care Producties. Ook een ander programma staat op losse schroeven. Voor de comeback van de komische tv-show Animal Crackers met André van Duin zijn al wel beelden geschoten, maar de makers hebben niet genoeg geschikte fragmenten voor alle dierensketches.



Met alleen de opnames uit Wildlands redt men het niet. Andere Nederlandse dierentuinen doen volgens omroepbaas Jan Slagter moeilijk omdat ze niet willen dat dieren op tv belachelijk gemaakt worden. Nu wordt overwogen om fragmenten te gebruiken uit het archief van de Britse omroep BBC.