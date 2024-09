Hansa-Park

Bizarre review over Duits attractiepark gaat viral: 'Helaas is mijn dochter overleden, toch drie sterren'

Een merkwaardige recensie over een pretpark in Noord-Duitsland gaat viral. Verschillende websites delen een review die enkele maanden geleden werd achtergelaten op Google. Daarin geeft een bezoeker van Hansa-Park de bestemming drie sterren, met een wel heel bedenkelijke redenering.

"Het was een geweldige dag, maar helaas is mijn dochter in de grote achtbaan gestorven", schreef ene Baran. "Toch drie sterren, omdat het eten geweldig was." Mogelijk probeerde de schrijver te zeggen dat zijn dochter als het ware stierf van angst.

Door de formulering ontstaat het beeld van een ouder die zijn kind verloor, maar tóch een topdag had dankzij het heerlijke eten. De bizarre opmerking leidde zelfs tot een officiële reactie van het Hansa-Park-management. "Dat is wel heel erg ongelukkig uitgedrukt", laat men weten. "Gelieve de bewoording te wijzigen of de recensie te verwijderen."



Zevenduizend likes

Uiteindelijk zorgde het opmerkelijke bericht wel voor veel online aandacht voor Hansa-Park. Een screenshot van de review leverde op het platform Threads ruim tweeduizend likes op, plus een heleboel lollige commentaren. Via Reddit kwamen er honderd reacties en meer dan zevenduizend likes.