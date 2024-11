Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Directeur Blijdorp maakt gedurfde keuzes voor de toekomst: 'Iets activistischer'

De populairste dierentuin van Nederland maakt een belangrijke transitie door. Onder leiding van directeur Erik Zevenbergen gaat Diergaarde Blijdorp zich vaker activistisch opstellen: het Rotterdamse dierenpark wil aansturen op natuurbehoud én een gedragsverandering bij het publiek. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop bezoekers een dagje dierentuin beleven.

Zevenbergen vertelt erover in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. Toen de directeur in 2017 werd binnengehaald, stond Blijdorp er slecht voor. Hij trof een park aan zonder langetermijnvisie, met weinig financiële mogelijkheden. "Alle inhoud was hier ongeveer wegbezuinigd", weet Zevenbergen. "De sky is niet de limit hier, in ieder geval niet in financieel opzicht."

Sindsdien werd langzaam maar zeker een nieuwe koers uitgestippeld. In een nieuw masterplan profileert Blijdorp zich niet langer alleen als dierentuin, maar als een natuurherstelorganisatie. Het runnen van het park in Rotterdam dient volgens de directeur een hoger doel, namelijk natuurbehoud in de rest van de wereld.



Bouwprojecten

Tegelijkertijd mag Blijdorp zelf niet verwaarloosd worden, benadrukt Zevenbergen. Er liggen plannen klaar voor meerdere bouwprojecten. Themagebieden worden impactgebieden, met een focus op bedreigde diersoorten. Voor iconische bewoners als gorilla's en ijsberen is dan geen plek meer. Het moet Blijdorp toekomstbestendig maken.



In de podcast schetst de Blijdorp-baas hoe de dierentuin er in de toekomst zal uitzien, met vernieuwde verblijven, andere diersoorten en een nieuwe indeling. Bezoekers zouden het park moeten verlaten als natuurbeschermer. Daar wordt niet iedereen enthousiast van, realiseert de directeur zich: een deel van het publiek zal afhaken. "De keuzes die wij hier maken, gaan niet alleen maar applaus opleveren", klinkt het.



Niet morgen

"Ik weet heus wel dat ik die anderhalf miljoen bezoekers niet morgen ga overtuigen." Toch gelooft Zevenbergen heilig in de nieuwe missie. Het idee is om de boodschap van Blijdorp met geleidelijke stappen "iets activistischer" te gaan verkondigen. "Het vereist keuzes waarvan je weet dat niet iedereen die gaat omarmen."