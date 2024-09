BillyBird Drakenrijk

Limburgs pretpark kan binnenspeeltuin bouwen: gemeente leent geld

Het Limburgse pretpark BillyBird Drakenrijk kan een grote binnenspeeltuin realiseren. Voor de bouw van de uitbreiding is 4,4 miljoen euro nodig. Eigenaar Ton Derks wilde 2 miljoen euro lenen van de gemeente Beesel. Het was de afgelopen weken echter niet zeker of die lening verstrekt zou worden.

Buurtbewoners en politici hadden eerder namelijk hun twijfels, vanwege de financiële risico's. Deze week heeft de gemeenteraad toch ingestemd, al zijn de voorwaarden aangescherpt. Zo wordt een rentepercentage van 6,61 procent gehanteerd, zonder kortingen. Het geld moet binnen tien jaar terugbetaald worden.

Voor het resterende bedrag doet BillyBird een beroep op leningen bij de Rabobank en de provincie. "Ondanks het aanpassen van het rentepercentage zijn we blij met de positieve reactie van de gemeenteraad", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Met de weerbestendige toevoeging hoopt het park te kunnen groeien naar 130.000 bezoekers per jaar.



Jora Vision

Het is de bedoeling om de binnenspeeltuin in 2026 te openen voor publiek. Een jaar geleden kwam al een aankondiging naar buiten, inclusief een ontwerp van Jora Vision. Destijds werd gesproken over een investering van 4,2 miljoen euro en een opening in 2025.