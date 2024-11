Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland De Panne maakt plannen voor grote nieuwe attractie: flying theater

De kans is groot dat Plopsaland De Panne binnen enkele jaren een flying theater opent: een panorama-vliegsimulator met een gigantisch filmscherm. Het attractietype staat al geruime tijd bovenaan het verlanglijstje van het management, melden ingewijden aan Looopings. Tijdens de Amerikaanse pretparkbeurs IAAPA Expo, die afgelopen week plaatsvond in Orlando, zijn de plannen weer iets concreter geworden.

Een flying theater is een vliegsimulator zoals This is Holland in Amsterdam en Voletarium in het Duitse Europa-Park. Plopsaland wil een exemplaar neerzetten in het entreegebied. Studio 100-baas Gert Verhulst, die sinds het vertrek van de vorige directie weer meer te zeggen heeft in de Plopsa-parken, is zeer gecharmeerd van het attractietype.

Hij raakte een tijdje geleden enthousiast na een bezoek aan Europa-Park. Plopsa-directeur Carl Lenaerts was in juni nog op werkbezoek in Vietnam, om daar een flying theater te testen in pretpark VinWonders Nha Trang. Vorige week trok een Plopsa-delegatie naar Walt Disney World, waar de vliegsimulator Soarin' staat. Daarbij was naast Lenaerts ook Wouter Verhulst aanwezig, een vertrouweling van broer Gert Verhulst.



Hogere capaciteit

Plopsaland had de afgelopen periode verschillende fabrikanten op het oog voor de toevoeging. Eén daarvan is Mack Rides. De Duitse firma ontwikkelde een innovatief systeem met een dubbele gondel die kan draaien: terwijl bezoekers in- en uitstappen, hangt een tweede gondel voor het scherm. Dat zorgt voor een hogere capaciteit. Het exemplaar in Vietnam komt ook van Mack.



Andere Europese voorbeelden van flying theaters zijn L'Extraordinaire Voyage in het Franse Futuroscope, Flight of the Sky Lion in het Engelse Legoland Windsor, Flying Dreams in het Spaanse Ferrari Land, Volarium - Il Cinema Volante in het Italiaanse Cinecittà World en Emmet's Flying Adventure - Masters of Flight in het Deense Legoland Billund. De meeste installaties zijn afkomstig van Brogent Technologies uit Taiwan. Ook daar ging Plopsa mee in gesprek.



Landelijke primeur

In België staat nog geen enkel flying theater. Plopsa zou dus een landelijke primeur kunnen binnenhalen. Een bijkomend voordeel is dat de familieattractie overdekt is, zodat een dagje Plopsaland ook bij slecht weer de moeite waard is én er geen problemen kunnen ontstaan met geluidsoverlast voor buurtbewoners.



Een woordvoerder wil inhoudelijk niets over het project kwijt. "Op dit moment kunnen we hierover niets bevestigen", luidt de officiële reactie. In 2025 focust het pretpark op de viering van het 25-jarig jubileum, met een nieuwe parade en extra evenementen. Een ander project dat momenteel op tafel ligt, is het vervangen of vernieuwen van de oude bootjesdarkride Het Bos van Plop.