Attractiepark Toverland

Halloween in Toverland: vernieuwd cocktailaanbod en nieuw speciaalbiertje

In Toverland gaan Halloween en alcohol hand in hand. Het attractiepark serveert tijdens de halloweenperiode niet alleen meer dan tien verschillende soorten cocktails en mocktails, maar ook een nieuw Toverland-speciaalbiertje: Golden Circus IPA.

Het drankje is geïnspireerd op Cirque, de scare zone met horrorclowns. "Dit biertje is bijzonder fris door zijn samenstelling van de geselecteerde gerstemout, hop en gist", aldus Toverland. De smaak is fruitig, met een alcoholpercentage van 6,3 procent.

Eén blikje kost 5,75 euro. Bij de Biergarten in parkdeel Wunderwald en restaurant The Flaming Feather in Avalon wordt Golden Circus IPA in een glas geschonken. Vorig jaar introduceerde Toverland al een ander halloweenbiertje: Scary Pumpkin.



Red Nose Nightmare

Het cocktailaanbod bestaat dit jaar uit de opties Shadow Serum, Blood Moon Potion, Shipwreck Scream, Haunted Hazelnut, Witches' Wiskey, Red Nose Nightmare en Freaky Fiësta, voor 10 euro per stuk.



Wie geen alcohol wil, kan kiezen uit de mocktails Darkness Potion, Sailer Scream, Evil Laugh Nightmare en Passion Fiësta. Die kosten 6 euro. Ze zijn verkrijgbaar bij een speciaal cocktailbarretje naast horrordoolhof Trapped.