Disneyland Paris

Zo traag bouwt Disneyland Paris: in zes maanden tijd alleen fundering gestort

Een bouwproject in Disneyland Paris gaat in een slakkentempo vooruit. Het Franse Disney-resort heeft de reputatie dat werkzaamheden steeds bijzonder lang duren, zonder dat er veel progressie zichtbaar is. Die naam doet men momenteel eer aan in parkdeel Main Street U.S.A., waar een overkapping gerealiseerd wordt.

Het is de bedoeling om het terras bij hotdogzaak Casey's Corner te voorzien van een constructie in Victoriaanse stijl, zodat bezoekers ook bij regen of felle zon comfortabel kunnen zitten. De aankondiging vond in oktober vorig jaar plaats, zes maanden geleden verschenen er bouwschuttingen in het gebied.

Wie daar momenteel overheen tuurt, kan zien wat er het afgelopen half jaar is gebeurd. Zelfs voor Disney-begrippen valt de voortgang tegen. Op de toekomstige plek van de overkapping is schrikbarend weinig veranderd: men heeft alleen het oude terras weggehaald, om vervolgens de fundering te storten.



Voertuigen

Dat blijkt uit beelden van YouTube-kanaal PixieDust be, gefilmd vanuit één van de voertuigen van de attractie Main Street Vehicles. Het is niet duidelijk wanneer het project af moet zijn. Daarover doet Disneyland begrijpelijkerwijs geen uitspraken.



Even verderop is wel een prieeltje verschenen bij een meet-and-greet-locatie. Op een later moment wil Disney ook de wachtrijen van Peter Pan's Flight en The Twilight Zone Tower of Terror voorzien van een overkapping.