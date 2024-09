Efteling

Ticketverkoop oud en nieuw in de Efteling gestart: 56 euro, abonnees betalen 42 euro

Entreekaarten voor het oud-en-nieuwfeest in de Efteling zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. Voor 56 euro luiden Efteling-bezoekers het nieuwe jaar in tijdens een speciaal evenement op dinsdag 31 december, tussen 19.00 en 01.00 uur. Om middernacht is op twee plekken een identieke muzikale vuurwerkshow te zien.

Er wordt vuurwerk afgestoken bij de Vonderplas naast Fata Morgana en de Siervijver bij de Gondoletta. De rest van het programma komt op een later moment naar buiten. Bij de vorige editie zorgde de Efteling onder meer voor een silent disco en een dj-show, waarbij het gebied rond de Siervijver veranderde in een soort nachtclub.

Abonnementhouders krijgen 25 procent korting op een kaartje. Zij betalen 42 euro per persoon. Alle tickets zijn inclusief parkeren, een drankje en een oliebol. De attracties zijn gewoon geopend. Ook de nieuwe Aquanura-show zal te zien zijn. Blijven slapen is eveneens mogelijk: er zijn nog accommodaties beschikbaar. Alle verblijfsgasten mogen naar het feest.