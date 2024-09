Phantasialand

Vanaf vandaag beschikbaar: wintertickets Phantasialand met ruim 50 procent korting

Voordelig naar Phantasialand? Het Duitse pretpark is vandaag gestart met de verkoop van kortingstickets voor het winterseizoen. Op bepaalde dagen in november en december 2024 bedraagt de entreeprijs online tijdelijk 26 euro. Dat is een stuk goedkoper dan de maximale toegangsprijs van 64 euro.

Phantasialand werkt momenteel met twee reguliere tarieven: 57 euro voor het laagseizoen en 64 euro voor populaire dagen zoals weekenden en vakanties. Wie nu al kaarten koopt voor een laagseizoendag in de winter, kan voor 26 euro naar binnen: een korting van meer dan 54 procent.

Voor de andere dagen worden op dit moment toegangsbewijzen verkocht vanaf 33 euro per persoon. Wie daar gebruik van maakt, is ruim 48 procent goedkoper uit dan het gebruikelijke tarief. De kortingskaarten zijn alleen verkrijgbaar via de ticketshop op de officiële Phantasialand-website, tot en met maandag 30 september. Het aantal actietickets per datum is beperkt.



Voorpret

Wintertraum, zoals het winterseizoen van Phantasialand wordt genoemd, start op zaterdag 16 november. "Voorpret maakt de winter nog magischer", zegt het attractiepark over de actie. "Belangrijk: alleen wie snel bestelt, kan de voordeligste actietickets bemachtigen!"