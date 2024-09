Walibi Holland

Video: Dumpert kijkt mee met achtbaanmonteurs Walibi Holland

Hoe ziet een dag van een achtbaanmonteur eruit? Videosite Dumpert keek dit seizoen mee met de technische dienst van Walibi Holland. In een ruim half uur durende videoreportage nemen presentatoren René van Leeuwen en Wilco Hitzert een kijkje achter de schermen van het pretpark.

Onder de noemer Dumpert Filmt Je Werkplek ontdekken ze wat er nodig is om een attractie te laten draaien, van onderhoudswerkzaamheden en revisies tot technische inspecties en testrondjes. Er is met name aandacht voor de attracties G-Force, Xpress: Platform 13, Lost Gravity, Blast en Goliath.

Zo wordt G-Force weer in elkaar gezet na een opknapbeurt. Medewerkers leggen uit hoe de lancering van Xpress werkt. Lost Gravity ondergaat groot onderhoud, waarbij verschillende onderdelen vernieuwd zijn. Bij thrillride Blast wordt de volledige rit opnieuw geprogrammeerd. De video eindigt op de lift van mega coaster Goliath.



Personeelstekort

Het doel van de reportage is om het werken bij Walibi aantrekkelijker te maken: het pretpark kampt al geruime tijd met een personeelstekort. Eerder ging Dumpert-gezicht Van Leeuwen al in gesprek met Walibi's pratende fontein. Toch doet de site niet alleen aan reclame voor het park: in juli verscheen nog een Dumpert-filmpje van een vechtpartij bij Goliath.