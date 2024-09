Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland bouwt extra ingang voor gasten van bungalowpark

Plopsaland De Panne krijgt een nieuwe entree. Speciaal voor gasten van bungalowpark Plopsaland Village wordt een aparte zij-ingang gerealiseerd, blijkt uit een vergunningsaanvraag. Op die manier kunnen verblijfsgasten vanuit het vakantiepark direct het attractiepark binnenwandelen.

Plopsaland Village verrijst op een stuk grond achter themagebied Wickieland, naast camping Plopsaland Basecamp. De eerste fase moet in de kerstvakantie af zijn. Het is de bedoeling dat bezoekers die er overnachten het pretpark gaan betreden via het Wickie-gedeelte. Daar wordt een nieuw wandelpad aangelegd met een kiosk en een poort.

Het uiterlijk is vergelijkbaar met de bestaande ingang voor gasten van het Plopsaland Theater Hotel. Zij komen Plopsaland nu binnen via een zij-ingang op het Dorpsplein, naast zwembad Plopsaqua. Andere bezoekers blijven gewoon gebruikmaken van de huidige hoofdingang.



55 huisjes

Plopsaland Village bestaat uit Comfort Villa's en Premium Villa's voor zes tot twaalf personen. De 55 huisjes staan niet in het teken van Studio 100-figuren: men heeft gekozen voor een neutrale, moderne stijl. Een boeking is in principe zonder tickets voor Plopsaland. Het project kost 23,5 miljoen euro.