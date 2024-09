Kermis

Gondel van kermisattractie breekt af: drie meisjes gewond

Bij een bizar ongeluk met een Spaanse kermisattractie zijn drie meisjes gewond geraakt. Ze maakten een ritje in een carrousel met bakjes die op en neer springen. De gondel waarin ze zaten, brak tijdens het draaien af. Daardoor kwamen de kinderen op de grond terecht.

Het gaat om twee slachtoffers van 8 jaar en één van 10 jaar oud. Eén van hen moest een operatie ondergaan vanwege verwondingen aan haar been. Een ander kreeg een klap tegen het hoofd. De meisjes zijn buiten levensgevaar.

Het ongeluk vond afgelopen vrijdag plaats in de Zuid-Spaanse gemeente Bornos, onderdeel van de provincie Cádiz. De politie onderzoekt wat het technische mankement veroorzaakt heeft. Om die reden is de attractie verzegeld.



Engeland

Vergelijkbare attractietypes hebben de afgelopen maanden vaker voor incidenten gezorgd. In augustus kwam een man om het leven toen een gondel van een soortgelijke molen afbrak, eveneens in Spanje. In juni ging het mis op een kermis in Engeland. Meerdere bezoekers raakten gewond.