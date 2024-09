Kermis

Opnieuw dodelijk ongeluk bij beroemde kermisachtbaan Olympia Looping: man (20) geraakt door trein

Bij de bekende kermisachtbaan Olympia Looping heeft zich opnieuw een dodelijk ongeluk voltrokken. Een 20-jarige bouwvakker werd vandaag geraakt door een trein tijdens een testrit. Hij overleed later aan zijn verwondingen. In 2022 vond een soortgelijk ongeval plaats in het Oostenrijkse pretpark Prater.

Dit keer was de Olympia Looping opgebouwd in München, voor het wereldberoemde Oktoberfest. Het evenement, dat miljoenen feestgangers op de been brengt, start op zaterdag 21 september. Het ging vanochtend rond 10.50 uur fout toen de rollercoaster met vijf loopings alvast werd getest. Treinen bereiken een topsnelheid van 90 kilometer per uur.

De medewerker lag onder de baan toen hulpverleners arriveerden. Hij is gereanimeerd in de ambulance richting het ziekenhuis. Daar bezweek de man uiteindelijk aan zijn ernstige verwondingen. De politie doet onderzoek naar het voorval. Volgens Duitse media komt het slachtoffer uit Roemenië.



Familie Barth

Ondanks het fatale incident gaat het Oktoberfest - het grootste volksfeest ter wereld - gewoon door, inclusief de achtbaan. De Olympia Looping is de grootste transportabele achtbaan ter wereld, in handen van de familie Barth. Vanwege de omvang staat de 32,5 meter hoge en 1250 meter lange attractie jaarlijks op slechts enkele plekken: Prater in Oostenrijk, het Oktoberfest in Duitsland en Hyde Park Winter Wonderland in Engeland.



Bij het ongeluk in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen kwam destijds een 30-jarige vrouw om het leven. Ook zij was werkzaam bij de attractie. Hoewel ze geïnstrueerd was dat ze niet in de buurt van de rail mocht komen, stak ze de baan over toen de coaster in bedrijf was. Dat leidde tot een dodelijke aanrijding.



Vorig jaar

Vorig jaar werd het Oktoberfest in München ontsierd door een ongeval bij een andere achtbaan. Toen botsten op de eerste dag van de kermis twee treinen van de overdekte rollercoaster Höllenblitz op elkaar. Daarnaast raakte een man gewond toen hij bij het afbreken van een attractie 5 meter naar beneden viel.