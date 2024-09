Efteling

Oude Tuffers zijn populair: Efteling verlengt wachtrij

De wachtrij van een klassieke Efteling-attractie is verlengd. Op drukke dagen puilde de rij bij De Oude Tufferbaan regelmatig uit, waardoor een sliert wachtende mensen ontstond op het plein bij schommelschip Halve Maen. Daarom zijn er deze week extra hekken neergezet.

Afgelopen maandag werd begonnen met het verwijderen van het straatwerk. Enkele dagen later was het project afgerond. Ondertussen bleef de attractie gewoon operationeel. De rij kan voortaan meer personen huisvesten. Bezoekers maken nu een extra slinger bij het entreebord.

De Oude Tufferbaan is sinds 1984 onderdeel van het Efteling-aanbod. Het ritsysteem en de karretjes waren oorspronkelijk afkomstig van fabrikant Mack Rides. In 2019 werd geïnvesteerd in een grote opknapbeurt. Toen leverde de firma Metallbau Emmeln nieuwe voertuigen. Sindsdien kunnen passagiers niet meer zelf sturen, maar wel toeteren.