Puy du Fou

Frans themapark Puy du Fou koopt 400 hectare aan landbouwgrond

Het grote Franse themapark Puy du Fou wordt wellicht nog groter. De eigenaar van de populaire bestemming is van plan om 400 hectare aan landbouwgrond aan te kopen, gelegen in de buurt van het huidige park. Dat is het equivalent van ongeveer 560 voetbalvelden. Boeren in de omgeving maken zich grote zorgen.

Op dit moment bezit Puy du Fou al 400 hectare aan grond, waarvan ongeveer 150 hectare gebruikt wordt voor het zogenoemde Grand Parc, avondshow La Cinéscénie en verblijfsaccommodaties. Met de nieuwe aankoop zal men het grondgebied dus verdubbelen. Toch zijn er volgens de directie geen concrete plannen om fors uit te breiden.

Puy du Fou beweert dat het terrein alleen gekocht wordt om te voorkomen dat andere projectontwikkelaars ermee vandoor gaan. Externe partijen zouden er volgens directeur Nicolas de Villiers voor kunnen zorgen dat er bijvoorbeeld hotels of andere toeristische bestemmingen gebouwd worden, om zo mee te profiteren van het succes van Puy du Fou.



Vertrekken

Dat ziet men niet zitten. Voorlopig zal het gebied gebruikt worden door boeren, die de grond pachten. De officiële bestemming is landbouw. Belangenverenigingen zijn er echter niet gerust op dat dit zo blijft: als Puy du Fou in de toekomst van mening verandert, moeten de boeren mogelijk wel vertrekken.



Het management heeft in het verleden al eens gesproken over het openen van een tweede park naast de bestaande locatie. Nu verwelkomt de trekpleister nog zo'n 2,5 miljoen bezoekers per jaar. Puy du Fou is geen klassiek attractiepark: in plaats van achtbanen en waterbanen komen de bezoekers voor historische spektakelshows en walkthroughs met speciale effecten.