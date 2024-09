Pairi Daiza

Dierentuin Pairi Daiza voert na protest alsnog vroegtijdig rookverbod in

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza mag vanaf maandag niet meer gerookt worden, met uitzondering van enkele rookzones. Na eerder protest van eigenaar Eric Domb kiest het dierenpark nu alsnog voor het invoeren van een rookverbod. Daarmee loopt men vooruit op de Belgische wetgeving.

Vanaf 2025 moeten alle pretparken en dierentuinen in België rookvrij zijn, op afgezonderde rookplekken na. Plopsaland De Panne, Walibi Belgium, Plopsa Coo, Bellewaerde Park, Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael hebben sigaretten al in de ban gedaan. Pairi Daiza wilde er tot nu toe niets van weten.

Eigenaar Domb noemde het voornemen afgelopen voorjaar nog "hypocriet en volstrekt inefficiënt", omdat het volgens hem nauwelijks effect heeft. Hij pleitte ervoor om roken niet te verbieden in attractie- en dierenparken, maar op pleinen, in winkelstraten, in stadsparken en op het strand.



Geen zin

"Het heeft weinig tot geen zin om roken te verbieden op plekken waar de meeste mensen slechts een minieme fractie van hun vrije tijd doorbrengen", aldus de dierentuinbaas. "Het is een druppel in de oceaan." Nu klinkt plotseling een heel andere boodschap.



"Pairi Daiza wacht niet op de inwerkingtreding van de Belgische wet die roken verbiedt", valt te lezen in een verklaring op social media. "Vanaf maandag 16 september 2024 is het gebruik van sigaretten en e-sigaretten voortaan verboden in ons 75 hectare grote park." Voor zeven rookzones geldt een uitzondering. "Samen maken we Pairi Daiza een nog gezondere en aangenamere plek voor iedereen!"



Nooit hardhandig

Het is de vraag hoe medewerkers ervoor gaan zorgen dat bezoekers zich aan de regel houden. "Ons personeel zal nooit iemand hardhandig buitenzetten, dat gaat gewoonweg niet", zei Domb eerder. "De handhaving van deze maatregel is absoluut een probleem. En dat komt doordat de maatregel op zich hallucinant slecht is."