Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Foto's: voorproefje op Halloween in Slagharen-winkel

Attractiepark Slagharen vraagt op een opvallende manier aandacht voor het aankomende halloweenseizoen. Een winkel in de Main Street is voorzien van een speciaal halloweendecor, met pompoenen en vleermuizen. Bezoekers maken er ook kans op een overnachting.

Daarvoor kunnen ze een foto die gemaakt is in de shop delen op Instagram of TikTok, met de hashtag wildwestslagharen. De leukste foto wordt beloond met een weekendje weg. In de winkel hangt ook een banner waarop staat dat Slagharen nog steeds scare actors zoekt voor het evenement.

Western Nightmares, bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar, vindt plaats op acht avonden tussen vrijdag 18 oktober en zaterdag 2 november. Daarnaast is er op achttien dagen overdag entertainment voor kinderen onder de noemer Scary Prairie.