Efteling

Nieuwe Efteling-pin staat in het teken van De Chinese Nachtgaal

De Efteling heeft een nieuwe pin uitgebracht vanwege het 25-jarig bestaan van De Chinese Nachtegaal. Het sprookje wordt sinds 1999 uitgebeeld in het Sprookjesbos. Ter gelegenheid van het jubileum is vanaf vandaag een pin te koop, voor 7,50 euro.

Het product is vormgegeven als de opwindbare gouden nachtegaal uit het tafereel, met aan de onderkant het getal 25. De pin is zolang de voorraad strekt te koop bij In den Ouden Marskramer, de winkel bij de hoofdingang van het Sprookjesbos. De oplage wordt niet bekendgemaakt.

De Chinese Nachtegaal is een sprookje van Hans Christian Andersen. Het verhaal gaat over een Chinese keizer die geniet van het gezang van een nachtegaal. Als hij een mechanische nachtegaal cadeau krijgt, vergeet hij de echte vogel.