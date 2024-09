Serengeti-Park Hodenhagen

Duits pretpark geeft update over bijzondere nieuwe achtbaan

Een Duits attractie- en dierenpark werkt al jaren aan een opvallende nieuwe achtbaan. Serengeti-Park was van plan om in 2022 de hangende rollercoaster Gozimba te openen: een prototype van fabrikant Ride Engineers Switzerland. Vandaag de dag is de baan echter nog steeds niet open.

Dit weekend geeft het park een update over de stand van zaken in een nieuwe video. Daarin is te zien dat Gozimba al wel testritjes maakt, op ongeveer tweederde van de uiteindelijk snelheid. "Het duurt nog even, maar de voorpret is enorm", klinkt het.

De opening komt dichterbij, belooft Serengeti-Park. "Onze engineers zijn elke dag aan het werk: ze laten de trein een rondje rijden, controleren alles en doen soms modificaties. Daarna begint Gozimba direct aan de volgende reis."



Air loop

Het gaat om een powered coaster van het type air loop, met een hoogte van 25 meter en een lengte van 400 meter. De trein bestaat uit zes hangende karretjes met elk twee zitplaatsen. Bijzonder is dat passagiers zelf kunnen bepalen of ze over de kop gaan, met behulp van vleugels naast de stoelen.