Efteling en RTL treffen voorbereidingen voor winterspecial Te Land, Ter Zee En In De Lucht

Te Land, Ter Zee En In De Lucht keert waarschijnlijk sneller terug dan gedacht. De comeback van het bekende amusementsprogramma, opgenomen in de Efteling, is deze zomer een grandioos succes op RTL 4. Het heeft de makers doen besluiten om een eenmalige winterspecial te maken.

Op dit moment vinden daarover gesprekken plaats tussen de Efteling en RTL Nederland, bevestigt een woordvoerder van het mediabedrijf. Het is de bedoeling dat de opnames op woensdag 4 december plaatsvinden in de Winter Efteling, melden ingewijden aan Looopings. Wie mee wil doen, kan zich nu alvast online opgeven via de RTL-site.

Op het programma staat het spelonderdeel Blij Dat Ik Glij. De opnamelocatie wordt in de officiële berichtgeving nog niet vermeld: in het aanmeldformulier spreekt men over "een prachtige, winterse locatie in Nederland". In de zomer van 2025 volgt in ieder geval een volwaardig nieuw seizoen.



1,7 miljoen

De vierde en laatste aflevering van het huidige seizoen is komend weekend op tv, op zaterdagavond 21 september. De eerste twee afleveringen waren - inclusief uitgesteld kijken - goed voor respectievelijk 1,7 en 1,3 miljoen kijkers. Vorige week keken er lineair 946.000 mensen naar aflevering drie.



Speciaal voor de komst van Te Land, Ter Zee En In De Lucht heeft de Efteling de Aquanura-vijver dit jaar verbouwd. Er zijn aanpassingen verricht om ruimte te maken voor het tv-decor - inclusief de grote schans - en om ervoor te zorgen dat het water diep genoeg is voor de deelnemers.