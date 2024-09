Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin

Startschot gegeven: bouw Woezel & Pip-pretpark kan nu echt beginnen

In Noord-Brabant is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuw Woezel & Pip-attractiepark. Familyland, een bestaand vakantiepark in Hoogerheide, wordt de komende maanden getransformeerd tot de leefwereld van de schattige hondjes. Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin, zoals de bestemming gaat heten, moet in 2026 opengaan.

Afgelopen weekend gaven eigenaar Michael van Hoorne en wethouder Rainier Schuurbiers symbolisch de sleutel van het park aan Woezel en Pip. De initiatiefnemers noemen het "en belangrijke mijlpaal". Tegelijkertijd opende een expositie met historische foto's van het vakantiepark, aangevuld met nieuwe ontwerpen.

We zien onder meer de toekomstige entree, een darkridescène en enkele paradewagens. De tentoonstelling is de komende periode voor iedereen toegankelijk. Voorlopig zijn de meeste faciliteiten van Familyland nog gewoon in gebruik. Op 1 januari 2025 sluiten de horecagelegenheden en bowlingbaan voor een verbouwing. Het zwembad is al wel dicht voor groot onderhoud.



47 miljoen euro

Familyland werd begin dit jaar overgenomen door Van Hoorne Studios. Het doel is om een familiepark te realiseren voor gezinnen met kinderen tot 10 jaar. Daar is naar verwachting 47 miljoen euro mee gemoeid.



Er komen attracties en verblijfsaccommodaties die volledig in het teken staan van de figuren uit de verhalen van Woezel & Pip. Verder werkt men aan een theater voor shows, een meet-and-greet-locatie en een parade. Het bekende kindermerk hoort sinds vorig jaar bij Van Hoorne.