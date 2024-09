DierenPark Amersfoort

Gruwelijke wond bij prairiehondje in DierenPark Amersfoort: 'Zoiets zagen we niet eerder'

Bezoekers van DierenPark Amersfoort worden dit weekend geconfronteerd met een pijnlijk tafereel. In het verblijf van de prairiehondje loopt een dier rond met een gruwelijke wond. Het is medewerkers van de dierentuin nog niet gelukt om de prairiehond te pakken te krijgen. Let op: dit artikel bevat schokkende beelden.

Prairiehondjes leven in kolonies van verschillende familiegroepen, vertelt een woordvoerster van het dierenpark aan Looopings. "Elke familie heeft een eigen territorium. Deze wond is waarschijnlijk ontstaan doordat dit prairiehondje een ander territorium betrad." Verzorgers zijn ervan op de hoogte.

De voorlichtster geeft aan dat prairiehondjes sterke dieren zijn, met een hoge veerstand. "De meeste wondjes genezen uit zichzelf." Dat zal nu echter niet gebeuren. "Deze wond is groter. Zoiets zagen we nog niet eerder." Men blijft proberen om het dier te vangen.



Infectie

Dan kan er samen met de dierenarts gekeken worden of er een kans is op een infectie. "Maar dat is lastig, aangezien de dieren snel zijn en deels in ondergrondse gangenstelsels leven." Als inderdaad sprake is van een infectie, wordt het dier behandeld. "We houden de prairiehonden de komende tijd goed in de gaten."