Natura Artis Magistra

Artis presenteert nieuw masterplan voor 2030: minder dieren, meer bezoekers

De Amsterdamse dierentuin Artis wil de komende jaren minder focussen op dieren en meer op bomen en planten. Tegelijkertijd moet het bezoekersaantal fors stijgen: van 1,3 miljoen bezoekers in 2023 naar twee miljoen over zes jaar. Dat blijkt uit een nieuwe versie van het masterplan voor 2030, een document van ruim tweehonderd pagina's dat onlangs verscheen.

Het doel is om de komende periode minimaal één nieuw verblijf per jaar te openen en daarnaast één verblijf te vernieuwen. Wie de bijgevoegde plattegronden bekijkt, ziet dat er onder andere plannen zijn voor de bouw van een olifantenstal en een buitenverblijf en een nieuw reptielenhuis met een kas.

Verder moet het flamingoverblijf voorzien worden van een net en wil men het achterste gedeelte van het park opnieuw inrichten, met een grote primatenheuvel. Andere projecten waren al wereldkundig gemaakt, zoals de langdurige restauratie van het Artis-Aquarium en de komst van een Madagaskar-verblijf met halfapen.



Aapjes kijken

De stijging van het bezoekersaantal wil Artis verwezenlijken door een breder publiek aan te spreken. "De focus van Artis verandert, van minder sec aapjes kijken naar de natuur ervaren in de volle breedte", valt er te lezen.



Een ander opvallend punt in het masterplan is de realisatie van een duurzame parkeergarage met veel groen. Daarnaast wordt overwogen om te gaan werken met toegang per boot, zodat bezoekers hun auto elders kunnen parkeren om vervolgens naar de dierentuin te varen.